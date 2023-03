Das Elevate-Festival 2023 eröffnete am 1. März im Orpheum in Graz. Das diesjährige Motto ist "(Unlikely) Alliances". Das könnte mit "unwahrscheinliche Zusammenschlüsse" übersetzt werden. Das Elevate-Festival dauert bis 5. März.

Mehrere Tage

Das Elevate-Festival ist ein mehrtägiges Festival für zeitgenössische Musik, Kunst und Politik. Beim Elevate-Festival gibt es nicht nur Konzerte, sondern auch Workshops und Diskussionen zu bestimmten Themen.

Die Veranstaltungen finden an mehreren Orten in Graz statt. Zum Beispiel im Grazer Mausoleum, im Heimatsaal oder im Orpheum. Dort gibt es Musik und Vorträge. An verschiedenen Orten in Graz werden künstlerische Darbietungen gezeigt.

Informationen zu Terminen und Karten gibt es auf dieser Internet-Seite: elevate.at