Viele Menschen arbeiten in Teilzeit. Bei Teilzeit arbeitet eine Person weniger Stunden pro Woche. Zum Beispiel arbeiten Teilzeit-Beschäftigte nur halbtags. Allerdings wirkt sich Teilzeit-Arbeit auf die Karriere und die Pension aus.

Geringeres Gehalt bei Teilzeit

Teilzeit-Beschäftigte verdienen weniger Geld, weil sie ja weniger Stunden arbeiten. Bei Teilzeit-Arbeit haben die meisten auch schlechtere Chancen im Beruf. Es gibt weniger Aus- und Weiterbildungs-Möglichkeiten. Bei Beförderungen und Gehalts-Erhöhungen werden Teilzeit-Beschäftigte oft übersehen.

Ein geringeres Gehalt wirkt sich auf die Pension aus. Weniger Arbeit und Gehalt bedeuten weniger Pension. Ein Beispiel: Verdient ein Teilzeit-Beschäftigter 45 Jahre lang jeden Monat 1.000 Euro, hat er eine Pension von etwa 800 Euro. Ein Vollzeit-Arbeiter, der im gleichen Zeitraum jeden Monat 2.000 Euro verdient, hat eine Pension von rund 1.600 Euro.

Häufig Frauen

Frauen arbeiten häufiger in Teilzeit als Männer. In Österreich arbeitet jede 2. Frau Teilzeit, aber nur jeder 8. Mann. Frauen kümmern sich meistens um die Kinder-Betreuung oder pflegen Angehörigen. In manchen Fällen können nicht beide Eltern Vollzeit arbeiten, weil passende Angebote für Kinder-Betreuung fehlen.

Nur Teilzeit-Arbeit

Es gibt Firmen, die lieber Teilzeit-Arbeit anbieten. Das kann verschiedene Gründe haben. Einerseits kann es leichter sein, neue Mitarbeiter zu finden, wenn einer ausfällt. Andererseits könnten sich die Firmen teure Überstunden dadurch sparen.