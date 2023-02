Einen Tag nach dem berühmten Opernball geht in Graz der Bauernbund-Ball über die Bühne. Als Star-Gast wird die Schlager-Sängerin Melissa Naschenweng erwartet.

Rund 16.000 Gäste werden heute Abend beim Bauernbund-Ball in der Grazer Messe erwartet. Es ist der größte Ball in Europa, zu dem die Gäste fast ausschließlich in Tracht kommen. Auch viele bekannte Persönlichkeiten wie Ex-Sturm-Präsident Hannes Kartnig sowie die Sportler Reinfried Herbst und Klaus Kröll sollen kommen.

Live-Musik gibt es natürlich für die Gäste auch. Mit dabei sind Marc Pircher, Die Draufgänger, Die Fürsten, Die Südsteirer, Die Pagger Buam oder Egon7.