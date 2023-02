Der bekannte Österreicher Hans Krankl ist 70 Jahre alt geworden. Er war lange Zeit Fußball-Spieler und danach Fußball-Trainer.

Hans Krankl spielte für den österreichischen Verein SK Rapid Wien. Auch spielte er in der Österreichischen National-Mannschaft. Besonders bekannt wurde er mit seinen 2 Toren im Spiel Österreich gegen Deutschland in Córdoba (Argentinien) im Jahr 1978. Österreich gewann bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft gegen Deutschland 3 zu 2.

Hans Krankl spielte auch für den FC Barcelona. Er wurde in seiner ersten Saison bei Barcelona spanischer Torschützen-König. Das heißt, er hat in der Saison 1978/1979 die meisten Tore in der spanischen Meisterschaft geschossen.

1978 gewann er mit 41 Toren in einer Saison die Auszeichnung, den "Goldenen Schuh" als bester Torschütze Europas. Damals spielte er noch für Rapid Wien.

Fußball-Trainer

Nach seiner Karriere als Fußball-Spieler wurde Hans Krankl Fußball-Trainer. Er war Trainer bei verschiedenen Vereinen. Zum Beispiel war er Trainer bei Rapid Wien. Hans Krankl trainierte auch die österreichische National-Mannschaft.