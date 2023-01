Am Sonntag (15. Jänner) wurden in Los Angeles die US-Kritiker-Preise (Critics Choice Awards) verliehen.

Die US-Kritiker-Preise (Critics Choice Awards) sind wichtige Film-Preise in Nord-Amerika (USA und Kanada). Dabei wählen 500 Mitglieder der Organisation Critics Choice Association (CCA) Filme und Preis-Träger aus.

5 Preise

Der Film "Everything Everywhere All at Once" konnte in 5 Kategorien einen Preis gewinnen. Unter anderem wurde er als bester Film ausgezeichnet.

Den Preis als beste Haupt-Darstellerin bekam Cate Blanchett für den Film "Tár". Als bester Haupt-Darsteller wurde Brendan Fraser in seiner Rolle in den "The Whale" ausgezeichnet.

Als bester nicht-englischsprachiger Film wurde der indische Film "RRR" ausgezeichnet.