In Frankreich und Groß-Britannien wird es über die Weihnachts-Feiertage zu Streiks bei den Eisenbahnen kommen. Viele Züge könnten ausfallen.

Gestreikt wird unter anderem, weil sich Eisenbahn-Mitarbeiter seit längerem über schlechte Arbeits-Bedingungen und zu niedrige Gehälter beschweren.

Streik in Frankreich beginnt am 23. Dezember

In Frankreich sollen die Bahn-Streiks am 23. Dezember beginnen. Dann könnte jeder 3. Zug nicht fahren. Wie die Züge am Wochenende fahren werden, ist noch unklar. In Frankreich wird der Eisenbahn-Streik von einer Vereinigung von Zug-Chefs organisiert. Sie sind für die Fahrkarten-Kontrollen und für die Sicherheit im Zug zuständig.

Mehrere Streiks in Groß-Britannien

Auch in Groß-Britannien sind auf zahlreichen Zug-Linien Streiks geplant. Probleme könnte es zum Beispiel bei der bekannten Zug-Linie Euro-Star geben, die von London nach Frankreich fährt. Dabei fährt der Zug durch einen 50 Kilometer langen Unterwasser-Tunnel.

In Groß-Britannien wird es zusätzlich auch noch Streiks in anderen Bereichen wie Gesundheits-Einrichtungen geben.