Am Mittwoch (21. Dezember) wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus erwartet. Das Weiße Haus ist ein wichtiges Gebäude in der US-Hauptstadt Washington. Im Weißen Haus arbeitet und lebt der US-Präsident. Dies ist die 1. Auslands-Reise des ukrainischen Präsidenten seit Beginn des Krieges in der Ukraine.

Unterstützung für die Ukraine

Wolodymyr Selenskyj wird den US-Präsidenten Joe Biden treffen. Dieser soll auch weitere Unterstützung für die Ukraine bekanntgeben. Die USA wird der Ukraine ein neues Luft-Verteidigungs-System liefern. Dieses soll zum Beispiel Flugzeuge und Raketen, auch aus größerer Entfernung abwehren können.

Rede vor dem US-Kongress

Zusätzlich wird Wolodymyr Selenskyj auch eine Rede vor dem US-Kongress halten. Der US-Kongress ist Teil des US-Parlaments. Im Parlament arbeiten die gewählten Politiker eines Landes. Danach wird Selenskyj wieder in die Ukraine zurückkehren.