Der National-Rat hat gestern (15. Dezember) beschlossen, dass Grundwehr- und Zivildiener ab dem 1. Jänner 2023 eine höhere Grund-Vergütung bekommen. Sie wird in Zukunft 261,97 Euro betragen. Die Grund-Vergütung ist ein Teil des Geldes, das sie jeden Monat für ihren Dienst bekommen.

In Österreich gibt es eine Wehr-Pflicht

In Österreich gilt die Wehr-Pflicht. Das bedeutet, dass alle männlichen österreichischen Staats-Bürger verpflichtet sind, einen gewissen Zeitraum im Bundes-Heer zu leisten. Der Grundwehr-Dienst dauert 6 Monate.

Alternativ können Männer den Grundwehr-Dienst in Form eines Zivil-Dienstes leisten. Dabei arbeiten Männer in sozialen Einrichtungen wie zum Beispiel in Alten- und Pflege-Heimen, Kranken-Anstalten oder Einrichtungen der Behinderten-Hilfe. Der Zivil-Dienst dauert 9 Monate.

Tauglichkeit wird überprüft

Ob jemand grundsätzlich für den Grundwehr-Dienst geeignet ist, wird in der sogenannten "Stellung" festgestellt. Dabei wird in Untersuchungen durch das-Bundes-Heer überprüft, ob die Männer geeignet sind, um den Grundwehr-Dienst zu leisten.