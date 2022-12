Nach den letzten beiden Viertelfinal-Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft (WM) ist es in mehreren europäischen Städten zu Ausschreitungen gekommen.

Am vergangenen Samstag (10. Dezember) haben 2 WM-Viertelfinal-Spiele stattgefunden. Dabei hat zuerst Marokko gegen Portugal gespielt. Danach hat Frankreich gegen England gespielt.

Marokko und Frankreich konnten sich für das WM-Halbfinale qualifizieren.

Viele Verhaftungen

Besonders schlimm war die Situation in Paris. Nach den beiden WM-Viertelfinal-Spielen hatten sowohl marokkanische als auch französische Fans in Paris gefeiert. Dabei ist es zu Auseinandersetzungen gekommen, wobei etliche Sicherheits-Kräfte verletzt wurden. Insgesamt wurden 108 Menschen in Paris verhaftet.

Auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel, in den niederländischen Städten Rotterdam und Amsterdam, sowie in Mailand gab es ebenfalls Auseinandersetzungen nach den Spielen.

Aufmerksamkeit

Am nächsten Mittwoch spielt Frankreich gegen Marokko im WM-Halbfinale. Weil in Frankreich mehr als 1 Million Menschen mit marokkanischer Abstammung leben, werden die Sicherheits-Kräfte die Situation in den Städten genau im Blick behalten.