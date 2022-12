Auf der Kinder-Klinik des Landeskrankenhauses (LKH) Graz gibt es derzeit besonders viele erkrankte Kinder und Jugendliche auf den Stationen. Die Zimmer sind so voll belegt, dass einige Betten auf den Gängen der Stationen gebracht werden mussten. Derzeit werden auf der Kinder-Klinik täglich fast doppelt so viele Patienten wie sonst behandelt. Auch in der Kinder-Ambulanz werden derzeit besonders viele Kinder und Jugendliche behandelt.

Die Kinder-Klinik ruft Eltern auf, nur in dringenden Notfällen mit den Kindern in die Ambulanz zu kommen. Es kommt derzeit zu sehr langen Warte-Zeiten in der Ambulanz. Oftmals gibt es nicht genügend Sitz-Plätze im Warte-Bereich.

Aufruf zur Grippe-Impfung

Mitschuld für die vielen Patienten sind Erkrankungen wie die Grippe. Viele der Grippe-Fälle könnte möglicherweise verhindert werden, wenn Kinder dagegen geimpft wären. Die Mitarbeiter der Kinder-Klinik rufen Eltern auf, die Impfung für ihre Kinder zu organisieren.

Pflege-Mitarbeiterinnen aus anderen Stationen helfen derzeit auf der Kinder-Klink aus, um die vielen Patienten bestmöglich behandeln zu können.