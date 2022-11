Am Wochenende waren in vielen chinesischen Städten Menschen unterwegs, um zu protestieren. Proteste gab es unter anderem in der Hauptstadt Peking, Shanghai und vielen anderen Groß-Städten Chinas. Auslöser für die Proteste war, dass ein Feuerwehr-Wagen in der Stadt Urumqi aufgrund eines Lockdowns nicht rechtzeitig an einen Einsatz-Ort kam.

Unterschiedliche Protest-Gründe

Die Menschen protestierten zum Beispiel dagegen, wie die chinesischen Behörden mit der Corona-Pandemie umgehen. In China gibt es extrem strenge Maßnahmen, wenn es Corona-Ansteckungen gibt. In Chongqing und Zhengzou forderten die Menschen ein Ende des Lockdowns. Einige forderten sogar den Rücktritt des chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

In der Stadt Nanjing protestierten Studierende mit einem weißen Zettel. Dieser weiße Zettel steht für die Forderung nach mehr Freiheit. Damit soll unter anderem darauf aufmerksam gemacht werden, dass in China die persönliche Meinungs-Freiheit stark eingeschränkt ist.

Festnahmen und Internet-Kontrolle

Die aktuellen Proteste sind die größten in China seit vielen Jahren. Es gab bereits Festnahmen durch die Polizei. Berichte über die Proteste in sozialen Netzwerken werden von den chinesischen Behörden gelöscht.