Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Dazu gibt es jedes Jahr eine Aktion. Bis 10. Dezember, dem Tag der Menschen-Rechte, werden bekannte Gebäude auf der ganzen Welt mit orangem Licht bestrahlt. Damit will man auf das Thema aufmerksam machen.

Morde an Frauen

Laut den Vereinten Nationen wird alle 11 Minuten eine Frau von einem Partner oder Familien-Mitglied getötet. Während der Corona-Pandemie nahm die Gewalt an Frauen zu. In Österreich wurden in diesem Jahr bereits 28 Frauen ermordet.