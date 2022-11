Der Red Bull Ring liegt in Spielberg. Das ist eine Gemeinde in der Ober-Steiermark. Seit dem Jahr 2014 gibt es dort wieder regelmäßig Formel-1-Rennen. Aber auch Motorrad-Rennen und andere Auto-Rennen finden in Spielberg statt. Jedes Jahr kommen viele Besucher zu den Veranstaltungen. Das ist wichtig für die Region.

Nun wird am Red Bull Ring ein internationaler Action-Film gedreht. Dieser wird den Namen "Gran Turismo" haben.

Video-Spiel

Bereits viele Jahre bevor der Film gedreht wurde, gab es das 1. Video-Spiel zu "Gran Turismo". Das ist eine Video-Spiel-Reihe, in der es um Auto-Rennen geht. Im Film geht es um einen Mann namens Jann Mardenborough. Dieser wird vom "Gran Turismo" Video-Spieler zum Profi-Rennfahrer.

Bekannte Schauspieler

Bei den Dreh-Arbeiten in Spielberg sind bekannte Schauspieler dabei. Zum Beispiel spielt Orlando Bloom eine der Haupt-Rollen. Orlando Bloom hat schon in mehreren bekannten Filmen, wie "Fluch der Karibik" oder "Herr der Ringe" mitgespielt. Auch andere bekannte Schauspieler sind dabei.

Die Dreh-Arbeiten zum Film haben am Montag (21. November) begonnen und dauern 3 Tage. Das Rennstrecken-Gelände ist in dieser Zeit für Zuseher gesperrt.