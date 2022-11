Am Samstag (19. November) wurden die Ehren-Oscars in Los Angeles (USA) vergeben. Michael J. Fox erhielt den Ehren-Oscar für seine Aktion zur Finanzierung von Parkinson-Forschungen.

Die Ehren-Oscars werden nicht zusammen mit den Oscars vergeben. Es gibt dafür eine eigene Veranstaltung. Das ist seit dem Jahr 2009 so.

Zurück in die Zukunft

Der 61-jährige Michael J. Fox war lange Schauspieler. Berühmt wurde er durch seine Rolle in den "Zurück in die Zukunft"-Filmen. Er spielte den Highschool-Schüler Marty McFly. Marty reiste in diesem Filmen durch die Zeit. In den 80er-Jahren spielte er auch in der Serie "Familienbande" mit. Vor 2 Jahren beendete Fox endgültig seine Schauspiel-Karriere.

Im Jahr 1991 wurde bei Michael J. Fox im Alter von 29 Jahren Parkinson diagnostiziert. Im Jahr 1998 machte Michael J. Fox seine Erkrankung öffentlich. Er gründete eine Parkinson-Stiftung und sammelte ungefähr eine Milliarde Euro für die Forschung.

Parkinson

Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nerven-Systems. Typische Symptome sind unkontrollierbares Zittern, Einschränkung der Bewegungs-Fähigkeit, steife Muskeln oder Gleichgewichts-Störungen. Parkinson ist eine Krankheit, die langsam voranschreitet. Das heißt, dass sich gewisse Symptome mit der Zeit verstärken oder neue Symptome hinzukommen.

Weitere Ehren-Oscars

Mit dem Ehren-Oscar wurden auch die Liedtext-Schreiberin Diane Warren, Regisseur Peter Weir und Filme-Macherin Euzhan Palcy geehrt.