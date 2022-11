Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will wieder US-Präsident werden. Am Dienstag (15. November) reichte er seine Kandidatur für das Jahr 2024 ein. Dies kündigte er bei einem Auftreten in seinem Anwesen in Florida an. Trump war von 2017 bis 2021 Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Für die Republikaner

Donald Trump möchte für die Republikanische Partei antreten. Welcher Kandidat im Jahr 2024 zur Präsidentschafts-Wahl antritt, ist noch nicht entschieden. Das wird erst in den Vor-Wahlen 2024 entschieden. Zu diesen Vor-Wahlen können sich mehrere Politiker aufstellen lassen.

Für die Vor-Wahlen bei der Republikanischen Partei könnte es mehrere Kandidaten geben. Zum Beispiel überlegen der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis oder Ex-Vize-Präsident Mike Pence für die Republikanische Partei anzutreten.

2-Parteien-System

In den USA gibt es seit langer Zeit ein 2-Parteien-System. Das bedeutet, dass sich die Bürger bei Wahlen zwischen 2 großen Parteien entscheiden können. Die 2 großen Parteien sind die Republikanische Partei und die Demokratische Partei.