Am Dienstag (15. November) gab es einen Raketen-Einschlag in Polen. Um 15.40 Uhr traf die Rakete das polnische Dorf Przewodów an der Grenze zur Ukraine. 2 Menschen sind dabei gestorben. Es ist noch unklar, ob die Rakete von Russland abgeschossen wurde, oder ob es sich um eine Flug-Abwehr-Rakete der Ukraine handelt.

Krisen-Treffen der NATO-Botschafter

Wegen des Raketen-Einschlags treffen sich am Mittwoch (16. November) die NATO-Botschafter. Die NATO ist ein Zusammenschluss von 30 Staaten in Europa und Nord-Amerika. Ziel des Zusammenschlusses ist der gemeinsame Schutz der Staaten. Die NATO-Botschafter treffen sich, weil Polen darum gebeten hat. Es gibt eine Besprechung, da die Sicherheit eines Mitglied-Staates der NATO bedroht sein könnte.

Untersuchung

Am Dienstag (15. November) beschoss Russland zahlreiche Städte und Regionen in der Ukraine. Es könnte sich bei der eingeschlagenen Rakete auch um eine ukrainische Flug-Abwehr-Rakete handeln. Derzeit wird der Raketen-Einschlag genau untersucht. Es wurde noch nicht herausgefunden, wer die Rakete abgefeuert hat.