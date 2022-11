Am Sonntag (13. November) gab es einen Anschlag in einer bekannten Einkaufs-Straße in Istanbul. Es gab eine große Explosion, bei der 6 Menschen starben und 81 Menschen verletzt wurden. Istanbul ist eine sehr große Stadt in der Türkei.

Große Explosion

Um 16.20 Uhr kam es in der bekannten Einkaufs-Straße Istiklal zu einer großen Explosion. Die Istiklal-Straße befindet sich im europäischen Teil Istanbuls. Die Stadt befindet sich geographisch zu einem Teil in Europa und zu einem Teil in Asien.

Bei der Explosion starben mehrere Menschen sofort und es gab viele Verletzte, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Über die Hälfte der verletzten Menschen wird noch im Krankenhaus behandelt. Es wird vermutet, dass eine Frau für den Anschlag verantwortlich sei.

Viele Politiker aus verschiedenen Ländern drückten ihr Beileid aus. Auch österreichische Politiker zeigten in Nachrichten ihr Mitgefühl.