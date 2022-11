Am heutigen Morgen (7. November) ist es am Joanneum-Ring in Graz zu einer Straßen-Blockade durch Umwelt-Aktivisten gekommen. Die 3 Aktivisten klebten sich Super-Kleber auf den Zebra-Streifen zwischen Jakomini-Platz und Eisernes Tor. Sie forderten, dass auf österreichischen Auto-Bahnen das Tempo-Limit für Fahrzeuge auf 100 km/h reduziert wird.

Aktivisten sind Menschen, die sich für eine Sache besonders interessieren und sich dafür einsetzen wie zum Beispiel für die Umwelt, den Frieden, oder für die Rechte der Menschen.

1 Stunde

Die Blockade am Joanneum-Ring dauerte rund 1 Stunde. Danach wurde die Blockade von der Polizei beendet. Durch die Blockade kam es zwischen dem Landes-Krankenhaus im Stadt-Teil St. Leonhard und dem Joanneum-Ring zu Staus. Viele Passanten zeigten sich sehr wütend gegenüber den Aktivisten.