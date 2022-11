Wichtige österreichische Politiker haben heute (2. November) an die Opfer des Terror-Anschlages in Wien vor 2 Jahren erinnert. Mit dabei bei der Kranz-Niederlegung beim Gedenk-Stein waren Bundes-Kanzler Karl Nehammer, weitere Politiker der österreichischen Regierung und Wiens Bürger-Meister Michael Ludwig. Der Gedenk-Stein befindet sich am Desider-Friedmann-Platz in Wien.

4 Tote, zahlreiche Verletzte

In Wien hat es am 2. November 2020 einen Terror-Anschlag gegeben. Das war heute vor zwei Jahren. Bei einem Terror-Anschlag versuchen die Täter viel Schaden zu verursachen und Angst zu verbreiten. Oft werden unschuldige Menschen getötet oder verletzt.

Beim Anschlag in Wien wurden 4 Menschen getötet, mehrere Menschen wurden verletzt. Der Attentäter wurde von der Polizei erschossen.

Vor wenigen Wochen hat der Prozess gegen mutmaßlich Beteiligte am Terror-Anschlag begonnen. Vor Gericht stehen 6 Männer, die den Attentäter bei der Vorbereitung des Terror-Anschlages unterstützt haben sollen.

Hilfe für Opfer möglich

Die österreichische Regierung kündigte gleich nach dem Anschlag an, die Angehörigen der Opfer unterstützen zu wollen. Dazu hat die Regierung 2,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit können den Angehörigen Schmerzens-Geld, Bestattungs-Kosten oder psycho-therapeutische Hilfe bezahlt werden. Um die Opfer-Hilfe kümmert sich der Verein "Weisser Ring".