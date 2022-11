Das Graz-Museum bekommt ab Jänner 2023 eine neue Chefin. Sybille Dienesch wurde nach einem Auswahl-Verfahren mit mehreren Kandidaten zur neuen Chefin des Graz-Museum ernannt. Ab Jänner 2023 wird sie für 5 Jahre Chefin des Graz-Museums sein.

Sybille Dienesch ist seit 2014 Vize-Chefin des Graz-Museums.

17 Jahre

Die Wahl des neuen Chefs war notwendig geworden, weil Otto Hochreiter seine Arbeit als Chef des Museum beendete. Er war seit 2005 Chef des Graz-Museums.

2 Standorte und viele Veranstaltungen

Das Graz-Museum ist ein beliebtes Museum in Graz. Es hat 2 Standorte – einen auf dem Grazer Schloss-Berg und einen in der Sack-Straße. Auch an anderen Orten in Graz organisiert das Graz-Museum Workshops und Kultur-Veranstaltungen.