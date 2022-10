Das Jugend-Wort des Jahres 2022 ist "smash". Es wird dann verwendet, wenn man "mit jemandem etwas anfangen" möchte oder "jemanden abschleppen" will. Also zum Beispiel, wenn jemand körperlichen Kontakt mit einer anderen Person sucht. Im Englischen bedeutet es so viel wie "zerschlagen", "zerschmettern", oder auch "zerbrechen".

Auf Platz 2 der Jugend-Wörter des Jahres 2022 ist "bodenlos". Das bedeutet so viel wie "mies" oder "unglaublich schlecht".

Auf Platz 3 ist das Wort "Macher". Das bezeichnet eine Person, die Dinge schnell und ohne Probleme umsetzen kann.

Seit 2008

Der Buch-Verlag Langenscheidt wählt seit 2008 das Jugend-Wort des Jahres. Entschieden wird die Wahl zum Jugend-Wort des Jahres mit einer Abstimmung. Besonders wichtig in der Abstimmung sind die Stimmen der Jugendlichen zwischen 10 und 20 Jahren.

Bei der Abstimmung des Langenscheidt-Verlages wurden sehr viele Stimmen abgegeben.

Auf Sprachen spezialisiert

Ein Buch-Verlag druckt und veröffentlicht zum Beispiel Bücher. Der Langenscheidt-Verlag hat sich auf Sprachen spezialisiert. Der Langenscheidt-Verlag veröffentlicht Wörter-Bücher, Lehr-Bücher und vieles anderes, was mit Sprachen zu tun hat.