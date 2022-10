Die Veranstalter der Herren-Fußball-Weltmeisterschaft (WM) 2022 in Katar haben 3 tödliche Unfälle von Arbeitern auf Bau-Stellen gemeldet. Immer wieder werden bei den Bau-Arbeiten Unfälle von Arbeitern bekannt. Diese haben schon vor längerer Zeit begonnen.

Die Fußball-WM der Herren findet vom 20. November bis 18. Dezember 2022 in Katar statt. Katar ist ein kleines Land östlich von Saudi-Arabien.

Bau-Arbeiten

Im Jahr 2010 wurde bekannt, dass in Katar die Fußball-WM 2022 der Herren ausgetragen wird. Seither werden in Katar die Stadien gebaut, in denen die Fußball-Spiele stattfinden werden. Insgesamt wurden 8 Stadien für die Fußball-WM in Katar gebaut.

Kritik an Arbeits-Bedingungen

Die Arbeits-Bedingungen auf Baustellen in Katar allgemein werden häufig als sehr schlecht beschrieben. Die Arbeiter haben sehr lange Arbeits-Zeiten. Auch die Sicherheits-Bestimmungen sollen oft nicht ausreichend kontrolliert werden. Dies berichten Menschenrechts-Organisationen wie Amnesty International.