Am heutigen Donnerstag (6. Oktober) findet ein Fußball-Spiel in der Merkur-Arena in Graz statt. Es spielt der SK Sturm Graz gegen den italienischen Fußball-Verein Lazio Rom. Das Spiel startet um 18:45 Uhr.

Viele Menschen

Die Karten in der Merkur-Arena sind ausverkauft. Es kommen auch tausende Fans aus Italien. Die Fans gehen vom Hauptplatz über den Jakominiplatz und die Conrad-von-Hötzendorf-Straße zur Merkur-Arena. Mit Straßen-Sperren und Verkehrs-Behinderungen ist zu rechnen.

Deswegen wird ab 15 Uhr bis Mitternacht die Straßen-Bahn-Linie 4 zwischen Jakominiplatz und Liebenau nicht fahren. Stattdessen werden Busse über die Münzgrabenstraße nach Liebenau fahren. Es wird empfohlen den Stadion-Bereich zu meiden. Es könnte zu Staus kommen.