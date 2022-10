Seit Dezember 2021 wird in der Gemeinde Gratwein-Straßengel und Gratkorn an der Mur ein Kraftwerk gebaut. Nun hat die Gemeinde Gratwein-Straßengel angekündigt, dass entlang der Mur ein Naherholungs-Gebiet entstehen wird.

Ab 2024

Das Naherholungs-Gebiet soll in der Nähe der Klär-Anlage in Gratwein-Straßengel entstehen. Das geplante Naherholungs-Gebiet umfasst eine große Liege-Wiese mit Strand-Bereich. Auch der Radweg wird dann wieder dort verlaufen. Derzeit ist der Radweg dort wegen den Bau-Arbeiten gesperrt. An der Liege-Wiese sollen es auch Rad-Abstellplätze geben. Geplant ist dies für das Jahr 2024.

Ob dann möglicherweise auch in der Mur gebadet werden kann, wird bis dahin noch überprüft.