Seit 1. Oktober 2022 gilt eine neue Straßen-Verkehrs-Ordnung in Österreich. Hier gibt es eine Übersicht, welche neuen Regeln auf den Straßen gelten.

Vor allem Fußgänger und Radfahrer sollen durch die neuen Regeln besser geschützt werden.

Neue Regeln

Eine neue Regel betrifft zum Beispiel den Mindest-Abstand für Autofahrer, wenn sie Radfahrer oder Personen auf elektrischen Rollern (E-Scootern) überholen. Der Mindest-Abstand soll im Orts-Gebiet 1,5 Meter betragen. Außerhalb des Orts-Gebietes beträgt der Mindest-Abstand 2 Meter.

Neu ist auch, dass Radfahrer auf bestimmten Straßen nebeneinander fahren dürfen. Zum Beispiel auf Radwegen, in Fahrrad-Straßen, in Wohn-Straßen, in Begegnungs-Zonen und in Fußgänger-Zonen (wenn Radfahren dort erlaubt ist).

Abbiegen von Bussen und LKWs

Fahrer von Lastwagen (LKW) oder Bussen dürfen im Orts-Gebiet nur in Schritt-Geschwindigkeit rechts abbiegen. Schritt-Geschwindigkeit sind etwa 5 km/h. Das soll Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern verhindern.

Vorbeifahren an Haltestellen

Busse und Straßen-Bahnen dürfen an der Haltestelle nicht rechts überholt werden. Das gilt, solange Fahrgäste ein- und aussteigen. Sind alle Türen des Busses oder der Straßen-Bahn wieder geschlossen, darf man in Schritt-Geschwindigkeit vorbeifahren.

Neues Verkehrs-Zeichen "Schul-Straße"

In der Umgebung von Schulen und Schul-Gebäuden kann es das neue Straßen-Schild "Schul-Straße" geben. Das Schild soll nur an Schultagen gelten. Und nur zu Zeiten, in denen Schüler bei der Schule ankommen oder nach Hause gehen. Bei welchen Schulen es diese Schilder geben wird, ist noch nicht bekannt.

Grundsätzlich dürfen dort zu bestimmten Zeiten keine Autos fahren. Das soll sicherer für die Kinder sein. Bestimmte Fahrzeuge dürfen in Schritt-Geschwindigkeit durchfahren. Zum Beispiel: Eltern, die ihre Kinder in die Schule bringen, Personen, die in der Umgebung wohnen oder öffentliche Fahrzeuge wie Krankenwagen oder Müllabfuhr.