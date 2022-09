Der US-Rapper Coolio ist am Mittwoch (28. September) im Alter von 59 Jahren gestorben. Der Musiker soll im Haus eines Bekannten zusammengebrochen sein. Die Todes-Ursache war noch nicht bekannt.

Welt-Hit mit "Gangsta's Paradise"

Coolio war der Künstler-Name des Rappers. Sein bürgerlicher Name lautete Artis Leon Ivey Junior. Sein 1. Album "It Takes a Thief" erschien im Jahr 1994. Bekannt wurde er vor allem mit seinem Lied "Gangsta's Paradise". Das Lied war in mehreren Ländern auf Platz 1 der Musik-Charts, auch in Österreich. Weitere bekannte Lieder sind "Fantastic Voyage" und "I Remember". Er spielte auch in Fernseh-Serien und Filmen wie "Batman & Robin" und "Dracula 3000" mit.