Der steirische Herbst ist eine wichtige Kultur-Veranstaltung, die jedes Jahr in Graz stattfindet. Der steirische Herbst 2022 findet vom 22. September bis 16. Oktober statt. Tickets für Veranstaltungen kann man sich online oder vor Ort kaufen.

Umfangreiches Programm

Auch heuer wird es wieder ein umfangreiches Programm mit unterschiedlichen Kultur-Veranstaltungen geben. Die Kultur-Veranstaltungen finden an unterschiedlichen Orten in Graz statt. Darunter sind zum Beispiel das Forum Stadt-Park, die Helmut-List-Halle und viele andere Orte in Graz.

Eröffnungs-Rede

Das Motto des heurigen steirischen Herbstes ist "Ein Krieg in der Ferne". Die Haupt-Verantwortliche für die Organisation des steirischen Herbstes heißt Ekaterina Degot. Sie hat gestern die Eröffnungs-Rede am Grazer Haupt-Platz gehalten. Dabei hat sie über Kriege gesprochen und versucht zu erklären, was Kunst und Politik miteinander zu tun haben.