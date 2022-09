In Vorarlberg wurde eine seltene Europäische Wild-Katze gesehen. Wild-Katzen leben in der freien Natur. Laut Naturschutz-Bund gab es in Vorarlberg zuletzt vor 7.000 bis 5.000 Jahren Wild-Katzen. Offiziell galt die Art in Vorarlberg als ausgestorben. Der Naturschutz-Bund sprach von einer "Sensation".

Länger beobachtet

Schon seit einigen Jahren werden in einer Zusammenarbeit mehrerer offizieller Organisationen Tiere beobachtet und fotografiert. Die Wild-Katze wurde in Vorarlberg schon länger gesehen. Dieses Jahr wurde durch eine Haar-Probe der Katze bestätigt, dass es sich um eine Wild-Katze handelt. Wild-Katzen haben eine typisch verwaschene Fell-Zeichnung, einen buschigen Schwanz und deutlich sichtbar getrennte Schwanz-Ringe.

Sie sind aber schwer von Haus-Katzen zu unterscheiden. Über das Leben von Wild-Katzen ist wenig bekannt.