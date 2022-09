Der US-Schauspieler Mickey Rourke feiert heute (16. September) seinen 70. Geburtstag. Bekannt wurde Mickey Rourke mit dem Film „9 ½ Wochen“ aus dem Jahr 1986. Nach dem Film feierte er weitere große Erfolge. Danach hatte er einige Probleme mit Alkohol.

Mickey Rourke fing an, professionell zu Boxen. Dabei wurde er schwer am Gesicht verletzt und musste am Gesicht operiert werden.

Den nächsten großen Erfolg als Schauspieler hatte er 2008 mit seine Roller im „The Wrestler“. Für diese Rolle bekam er 2009 den Golden-Globe-Preis als bester Hauptdarsteller.