Der österreichische Gewerkschafts-Bund (ÖGB) hat an diesem Samstag österreichweit Demonstrationen angekündigt. In allen Hauptstädten der österreichischen Bundesländer soll es Demonstrationen geben. Nur in der Steiermark findet die Demonstration nicht in der Hauptstadt Graz statt. Dort ist an diesem Wochenende nämlich das große Fest „Aufsteirern“. Die steirische Demonstration findet deswegen in Bruck an der Mur statt.

Österreichische Regierung soll mehr unternehmen

Grund für die Demonstrationen sind die großen Preis-Steigerungen in Österreich. Der ÖGB ruft die österreichische Regierung dazu auf, mehr gegen die Teuerungen zu unternehmen. Der ÖGB rechnet mit zehntausenden Menschen, die zu den Demonstrationen kommen werden.