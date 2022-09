Red Bull Salzburg hat am 2. Spiel-Tag der Fußball-Champions-League-Saison 2022-23 gegen den bekannten englischen Verein Chelsea London 1 zu 1 unentschieden gespielt. Das Spiel fand in London statt. Das Tor für Red Bull Salzburg schoss Noah Okafor in der 75. Minute.

Red Bull Salzburg ist derzeit auf dem 3. Platz der Gruppe E. Das nächste Champions-League-Spiel von Red Bull Salzburg findet am 5. Oktober gegen Dynamo Zagreb statt.

Hohe Einnahmen

Die Fußball Champions-League ist ein Wettbewerb, bei dem die besten europäischen Fußball-Mannschaften gegeneinander spielen. Die Mannschaften sind nicht automatisch dabei, sondern müssen sich dafür qualifizieren. Die Fußball-Champions-League findet jährlich statt. Die Mannschaften können durch ihre Teilnahme bei der Champions-League viel Geld einnehmen.