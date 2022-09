Die Zahl der Sibirischen Tiger in Russland hat sich in den letzten 12 Jahren fast verdoppelt. Es soll nun wieder ungefähr 750 Sibirische Tiger geben. Dies wurde auf der 2. Internationalen Konferenz zum Schutz des Tiger in Wladiwostok bekanntgegeben. Wladiwostok ist eine Groß-Stadt ganz im Osten Russlands.

Mehr Lebens-Raum für Tiger

Der Sibirische Tiger gilt als die größte Raub-Katze der Welt. Wie viele andere Tiger-Arten ist auch der Sibirische Tiger vom Aussterben bedroht. Oftmals werden Tiger vom Menschen gejagt und getötet.

Vor 12 Jahren lag die Zahl der Sibirischen Tiger noch bei knapp 390. Durch die gute Zusammenarbeit mit Naturschutz-Organisationen konnte die Zahl der Tiger verdoppelt werden. Es gibt nun beispielsweise deutlich mehr Gebiete, in denen sich die Tiger aufhalten können.