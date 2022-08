Am heutigen 29. August startet die Sommer-Schule auch in der Steiermark. Die Sommer-Schule startet 2 Wochen vor Schul-Beginn. 5.600 steirische Schüler sind angemeldet. Die Sommer-Schule kann heuer ganztags angeboten werden.

Die Sommer-Schule ist freiwillig. Jeder Schüler kann sich anmelden und hingehen. Dort wird Lern-Stoff aufgeholt oder vertieft. Man kann sich auch auf Abschluss-Prüfungen vorbereiten. Ukrainische Kinder können zum Beispiel ihre Deutsch-Kenntnisse verbessern.

Meisten in der Unterstufe

Es haben sich mehr Kinder als Jugendliche für die Sommer-Schule angemeldet. In den Volks-Schulen sind 2.100 Schüler angemeldet. In den höheren Schul-Stufen sind 1.100 Schüler angemeldet. Die meisten Anmeldungen gab es bei den 10 bis 14-Jährigen. Dort waren es 2.400 Anmeldungen.

1.050 Lehrkräfte sind im Einsatz

In der Steiermark gibt es an 225 Schulen eine Sommer-Schule. Die Schüler werden dort von 900 Lehrern und 150 Studierenden unterrichtet. Die Studierenden können so Erfahrungen sammeln. In den letzten Jahren gab es nicht so viel Personal für die Sommer-Schulen.