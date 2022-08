Das berühmte Hotel Adlon steht in Berlin in Deutschland. Das Hotel gab es bereits viel früher. Es wurde aber im 2. Weltkrieg zerstört. Vor 25 Jahren - am 23. August 1997 - wurde das Hotel Adlon wiedereröffnet.

Berühmtes Hotel

Im Hotel Adlon wohnten bereits sehr viele bekannte Personen. Zum Beispiel wohnten die Queen und der Dalai Lama dort. Auch Musik-Gruppen wie die Rolling Stones waren dort. Die ehemalige Bundes-Kanzlerin von Deutschland, Angela Merkel, traf sich dort mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Im Jahr 2002 hielt der Musiker Michael Jackson seinen kleinen Sohn dort aus dem Fenster, um ihn den Fans zu zeigen.

Geschichte des Hotels

Vor 25 Jahren wurde das Hotel wiedereröffnet. Aber das Hotel Adlon wurde schon viel früher eröffnet. Im Jahr 1907 eröffnete das Adlon erstmals. Es war ein Luxus-Hotel mit elektrischem Licht und warmen Wasser. Schon 1920 waren mehrere berühmte Personen dort Gast. Zum Beispiel der Schauspieler Charlie Chaplin. 1945 brannte das Hotel am Ende des 2. Weltkrieges fast vollständig nieder. Erst Jahrzehnte später wurde es durch das Geld vieler Unterstützer wiederaufgebaut.

Es gibt auch Filme über das Hotel Adlon. „In der glanzvollen Welt des Hotel Adlon“ erschien 1996 und „Das Adlon - eine Familiensaga“ kam als 3-teiliger Film 2013 ins Fernsehen.

Eine Nacht im Hotel Adlon kostet zwischen 360 und 8.500 Euro.