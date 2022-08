Heute, Freitag, startet das MotoGP-Wochenende am Red-Bull-Ring in Spielberg. Es dauert bis Sonntag. MotoGP ist die Abkürzung für „Motorrad-Grand-Prix“. Das ist die Motorrad-Weltmeisterschaft.

Das MotoGP-Wochenende gehört gemeinsam mit dem Formel-1-Rennen zu den großen Motorsport-Veranstaltungen, die am Red-Bull-Ring in Spielberg stattfinden.

Renn-Wochenende

Am Freitag und Samstag finden die Trainings und die Qualifikations-Einheiten statt. Die Qualifikations-Einheiten sind entscheidend dafür, in welcher Reihenfolge die Fahrer beim Rennen am Sonntag starten. Am Sonntag ist auch eine Flug-Show geplant.

Hinweise zur Anreise

Zum MotoGP werden zehntausende Fans in Spielberg erwartet. Aus diesem Grund wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen.

Am Donnerstag hat es in der Obersteiermark ein starkes Unwetter gegeben. Aufgrund der Beschädigungen an den Bahn-Strecken kann es bei der Anreise mit dem Zug zu Problemen kommen. Hier kann man nachsehen, bei welchen Zug-Verbindungen es Probleme gibt: https://fahrplan.oebb.at/bin/help.exe/dn?tpl=showmap_external

Wetter-Vorhersage für das MotoGP-Wochenende

Auch für heute, Freitag, sind starke Wind-Böen und Stark-Regen vorausgesagt. Am Samstag soll das Wetter dann besser werden. Mit weiteren Regenfällen ist aber auch dann noch zu rechnen. Gute, stabile Schuhe und ein Regenschutz werden daher empfohlen.