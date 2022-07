Im Mai hatte die ukrainische Band „Kalush Orchestra“ den heurigen Eurovision Song Contest 2022 gewonnen. Normalerweise ist es so, dass der nächste Song Contest in dem Land stattfindet, aus dem die Sieger-Band kommt. Der Eurovision Song Contest 2023 hätte daher in der Ukraine ausgetragen werden sollen.

Groß-Britannien als Ersatz

Weil es aber in der Ukraine noch immer einen Krieg gibt, kann der Eurovision Song Contest nächstes Jahr nicht im Land ausgetragen werden. Der Eurovision Song Contest wird ersatzweise in Groß-Britannien stattfinden. Dies gaben die Veranstalter bekannt.