Die diesjährige Welt-Meisterschaft im Tischfußball wurde in der französischen Stadt Nantes ausgetragen. Mit dabei waren Marina Tabakovic und Benjamin Willfort aus Österreich. Ihnen gelang es in der Kategorie „Mixed Doppel“ die Gold-Medaille zu gewinnen. Im „Mixed Doppel“ spielen ein Mann und eine Frau zusammen in einem Team.

Nicht überall anerkannt

Weil Tischfußball noch nicht überall offiziell als Sport-Art gilt, gab es kein Preis-Geld. Auch in Österreich ist die Sport-Art nicht in allen Bundesländern anerkannt. Es wird gehofft, dass in den nächsten Jahren Tischfußball zu den offiziell anerkannten Sport-Arten in ganz Österreich zählen wird.