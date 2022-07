Der Fußball-Star Robert Lewandowski wechselt zum FC Barcelona. Die Verhandlungen zwischen Lewandowski, dem FC Bayern München und dem FC Barcelona konnten somit endgültig abgeschlossen werden.

Sehr viele Tore

Seit 2014 hatte Lewandowski für den FC Bayern München gespielt. Er gilt als einer der besten Stürmer, die je für den FC Bayern München gespielt haben. In 375 Spielen für die Bayern hat er 344 Tore geschossen. In 8 Saisonen ist er 8-Mal in Folge Deutscher Meister mit dem FC Bayern München geworden.

50 Millionen Euro

Für den Wechsel von Lewandowski soll der FC Bayern München knapp 50 Millionen Euro vom FC Barcelona bekommen. Der Vertrag von Lewandowski beim FC Bayern München wäre noch bis 2023 gültig gewesen. Robert Lewandowski ist 34 Jahre alt.