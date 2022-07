Der italienische Minister-Präsident hat seinen Rücktritt bekanntgegeben. Der Staats-Präsident von Italien Sergio Mattarella lehnte den Rücktritt aber ab. Er fordert vom Minister-Präsidenten, dass er weiter-arbeitet. Er soll Lösungen suchen, um die Regierungs-Krise zu bewältigen.

Keine Zusammen-Arbeit

So kam es zu dem Rücktritts-Wunsch: In Italien gab es eine Abstimmung der Regierungs-Parteien über Hilfen für Familien und Unternehmen. In Italien arbeiten mehrere Parteien in der Regierung zusammen. Eine dieser Parteien wollte bei dieser Abstimmung nicht mitmachen. Das geht aber nicht. Das ist gegen die Vereinbarung der Zusammen-Arbeit der Parteien. Deswegen verkündete der Minister-Präsident Mario Draghi seinen Rücktritt.

Staats-Präsident gegen Rücktritt

Der Staats-Präsident Sergio Mattarella ist gegen den Rücktritt von Minister-Präsident Mario Draghi. Denn bei der Abstimmung kam es zu einer Mehrheit und damit zu einer Entscheidung der Regierung.

Sollte es tatsächlich keine Einigung geben, könnte es im Oktober zu Neu-Wahlen kommen.