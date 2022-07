Die Autorin Anna Baar bekommt den Großen Österreichischen Staats-Preis 2022.

Der Große Österreichische Staats-Preis ist die höchste Auszeichnung, die ein Künstler in Österreich bekommen kann. Er wird einmal pro Jahr verliehen. Für den Großen Österreichischen Staats-Preis gibt es ein Preis-Geld von 30.000 Euro.

International aufgewachsen

Anna Baar wuchs zweisprachig auf. Geboren wurde sie 1973 in Zagreb. Später lebte sie in Wien und in Klagenfurt. Für ihre Arbeit als Schriftstellerin hat sie auch schon einen Preis gewonnen. Im Jahr 2017 gewann sie für ihren Roman „Als ob sie träumend gingen“ den Theodor-Körner-Preis.

Weitere bekannte Bücher von Anna Baar sind „Die Farbe des Granatapfels“ und „Nil“.