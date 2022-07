Die Raumfahrt-Behörde NASA hat das 1. Bild des Webb-Teleskopes veröffentlicht. Auf diesem kann man einen kleinen Teil des Universums sehen. Zum Beispiel Sterne und Galaxien.

Am 25. Dezember 2021 wurde das Weltraum-Teleskop James Webb ins All geschickt. Das Weltraum-Teleskop ist das bisher größte und beste Teleskop im All. Es ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Von dort macht das Teleskop Fotos vom Universum.

1. Bild veröffentlicht

Die NASA will am Dienstag, 12. Juli, weitere Bilder vom Webb-Teleskop veröffentlichen. Die ausgewählten Farb-Bilder zeigten zum Beispiel den Planeten „Wasp-96 b“ außerhalb unseres Sonnen-Systems und den sogenannten Carina-Nebel. Das ist eine Art Gas-Wolke.

Zusammen-Arbeit

Das Weltraum-Teleskop wurde von der amerikanischen Raumfahrt-Behörde NASA, der europäischen Weltraum-Organisation ESA und der kanadischen Weltraum-Agentur CSA entwickelt.

Das Webb-Teleskop kann viel weiter in den Weltraum sehen als andere Teleskope. Dabei will man die Zeit vor 13 Milliarden Jahren untersuchen. Man hofft, dass man so etwas über die Entstehung der ersten Sterne und Galaxien lernen kann.