Morgen, 1. Juli, startet die Tour de France. Die Tour de France ist das bedeutendste Rad-Rennen weltweit. Es gibt sie seit dem Jahr 1903. Sie wird in mehreren Etappen gefahren. Eine Etappe ist ein bestimmter Abschnitt, der gefahren werden muss. Die heurige Tour de France besteht aus 21 Etappen.

Außerhalb von Frankreich

Immer wieder kommt es vor, dass einzelne Etappen der Tour de France auch in anderen Ländern außerhalb Frankreichs ausgetragen werden. Heuer beispielsweise werden die ersten 3 Etappen in Dänemark stattfinden. Danach wird es auch noch eine Etappe in Belgien und in der Schweiz geben.

Die Tour de France endet am 24. Juli.