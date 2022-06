Eine britische Studie hat gezeigt, dass im Zeitraum eines Jahres viele Corona-Tote durch die Schutz-Impfung verhindert werden konnten. Laut der Berechnung waren dies in einem Jahr knapp 20 Millionen Menschen.

Britische Forscher

Britische Forscher haben den Zeitraum zwischen 8. Dezember 2020 und 8. Dezember 2021 untersucht. Am 8. Dezember 2020 gab es die ersten Corona-Impfstoffe. Es wurden Daten aus 185 Staaten der Erde gesammelt.

Komplizierte Berechnung

Durch eine Berechnung wurde vorhergesagt, dass es mehr als 31 Millionen Todes-Fälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus hätte geben sollen. In die Berechnung wurden mehrere Daten eingerechnet. Zum Beispiel, dass sich in der Nähe von Geimpften weniger Menschen mit dem Corona-Virus ansteckten. Laut der Berechnung gab es deutlich weniger Corona-Tote. Das liege an der Impfung: Dank der Corona-Impfung konnten fast 20 Millionen Corona-Tote verhindert werden.

Noch immer nicht genügend Impfungen

66 Prozent der Welt-Bevölkerung haben zumindest eine Teil-Impfung bekommen. Das sind 66 von 100 Menschen. Laut der Welt-Gesundheits-Organisation WHO sind in vielen Ländern weltweit die erhofften Impf-Zahlen trotzdem noch immer nicht erreicht.