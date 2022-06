Im Tier-Garten Schönbrunn gab es am Sonntag Nachwuchs bei den Orang-Utans. Orang-Utans gehören zur Familie der Menschen-Affen und sind bekannt für ihr rot-braunes Fell. Das letzte Mal, dass ein Orang-Utan Baby im Tier-Garten Schönbrunn auf die Welt kam, ist 20 Jahre her.

Mutter seit 2020 in Schönbrunn

Das 13-jährige Orang-Utan Weibchen Sari kam 2020 aus dem Zoo Dublin nach Schönbrunn. Sie ist die Mutter des Babys. Die meiste Zeit verbringt das Baby in den Armen der Mutter und schläft. Bei den Orang-Utans kümmern sich nur die Mütter um den Nachwuchs. Trotzdem zeigen die anderen Orang-Utans Interesse an dem neuen Gruppen-Mitglied. So auch der Vater des Babys, der bereits 48 Jahre alt ist. Er heißt Vladimir.

Zerstörter Lebens-Raum

Es gibt nicht mehr viele Orang-Utans. Der Großteil des Lebens-Raums der Orang-Utans auf den Inseln Borneo und Sumatra ist zerstört. Borneo und Sumatra sind große Inseln in Asien.