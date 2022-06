Gazprom liefert seit ein paar Tagen weniger Gas nach Österreich. Es ist ungefähr um die Hälfte weniger Gas. Österreich will weniger abhängig von russischem Gas sein. Deswegen soll das Kohle-Kraftwerk in Mellach wieder genutzt werden. Mellach liegt in der Süd-Steiermark.

Gazprom ist eine große Energie-Firma in Russland. Seit April müssen Gas-Lieferungen in Rubel bezahlt werden. Rubel ist die russische Währung. Die Bezahlungen werden über die Gazprom-Bank gemacht. Das heißt, man kann bei dieser Bank weiterhin in Euro zahlen. Die Bank wechselt das Geld dann um.

Nur im Notfall

Das Kohle-Kraftwerk in Mellach wurde 2020 geschlossen. Es war das letzte aktive Kohle-Kraftwerk in Österreich. Jetzt soll es wieder in Betrieb genommen werden. Sollte Österreich tatsächlich zu wenig Gas haben, könnte das Kohle-Kraftwerk Mellach aushelfen.

Gas-Versorgung im Moment gesichert

Österreich kauft Gas auch von anderen Quellen. So könne die Gas-Versorgung gesichert werden. Es wird auch Gas in großen Gas-Speichern gelagert.