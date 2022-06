Am Donnerstag haben die Anmeldungen für das große Motor-Sport-Rennen in der Steiermark begonnen. Die Rede ist vom Erzberg-Rodeo am Erzberg im Murtal. Das Erzberg-Rodeo ist ein Rennen für Motorrad-Fahrer. Die Strecke ist schwierig, sie hat schmale und steile Bereiche. Auf dem Erzberg wird Bergbau betrieben. Dadurch verändert sich die Strecke von Jahr zu Jahr. Das ist eine besondere Herausforderung, da man sich schwer darauf vorbereiten kann.

Rund 1500 Fahrer gehen mit ihren Motorrädern an den Start. An 4 Tagen gibt es verschiedene Rennen und ein Rahmen-Programm. Am Sonntag findet das Haupt-Rennen statt.

Insgesamt werden an den 4 Tagen beim Erzberg-Rodeo 40.000 Besucher erwartet.