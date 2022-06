Karen Radner ist eine Forscherin aus Graz. Sie hat den „Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis“ bekommen. Dazu gab es auch 2,5 Millionen Euro Preis-Geld. Mit diesem Geld möchte die Forscherin Ausgrabungen im Irak möglich machen. Außerdem will sie junge Forscher unterstützen. Sie möchte mit einem Team die damalige Hauptstadt der Assyrer im Irak finden.

Der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis wird seit 1986 verliehen. Er wird von der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft (DFG) vergeben.

Auch andere Wissenschafts-Preise erhalten

Die Forscherin wurde in Graz geboren. Aktuell lebt sie in München. Sie arbeitet an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). Sie ist Expertin für die assyrische Hoch-Kultur.

Sie erhielt vor einigen Jahren auch den „Alexander-von-Humboldt-Forschungs-Preis“. Dafür bekam sie 3,6 Millionen Euro. Das ist der Wissenschafts-Preis mit dem höchsten Preis-Geld in Deutschland. Der Preis wird an Wissenschaftler verliehen, die in ihrem Fach besonders gut sind und auch im Ausland tätig waren.