Die Wörschach-Klamm wird seit einiger Zeit umgebaut. Ab dem morgigen Mittwoch ist sie wieder geöffnet. Für die Umbauten wurden 403.000 Euro ausgegeben.

Die Wörschach-Klamm ist im Bezirk Liezen in der Steiermark. Eine Klamm ist eine enge Schlucht zwischen Bergen. In einer Klamm fließt auch Wasser runter. Durch viele Klamms gibt es Holz-Stege, auf denen man durch eine Klamm wandern kann. Viele dieser Holz-Stege sind steil. Bevor man durch eine Klamm wandern will, sollte man sich gut über diese informieren.

Neu-Gestaltung der Wörschach-Klamm

Es wurden Sicherungen und Netze angebracht. Die Netze sollen Steine auffangen. Es wurden auch schönere Aufenthalts-Bereiche gemacht. Viele Holz-Stege wurden wieder hergerichtet. Im Herbst wird der gesamte Kassen-, Eingangs- und Gastronomie-Bereich umgestaltet.