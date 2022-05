Am Samstag-Abend fand das Finale der Fußball Champions-League in Paris statt. Real Madrid spielte gegen den FC Liverpool. Real Madrid gewann das Spiel 1 zu 0. Damit hat Real Madrid zum 14. Mal die Champions-League gewinnen können. Das ist ein Rekord.

Verspäteter Start

Das Spiel startete mit 36 Minuten Verspätung. Einige Fans wollten ohne Ticket in das Stadion. Es gab auch Fans, die anscheinend gefälschte Tickets gekauft hatten. Anschließend kam es zu Auseinander-Setzungen an den Eingängen. Es soll 238 Verletzte gegeben haben und 105 Personen wurden festgenommen. Auch Tränen-Gas wurde von der Polizei eingesetzt. Tränen-Gas verursacht starke Schmerzen in den Augen. Es kann zu Juck-Reiz, Brennen und Rötung führen, die mehrere Tage lang anhalten.

Hohe Einnahmen

Die Fußball Champions-League ist ein Wettbewerb, bei dem die besten europäischen Fußball-Mannschaften gegeneinander spielen. Die Mannschaften sind nicht automatisch dabei, sondern müssen sich dafür qualifizieren. Die Fußball-Champions-League findet jährlich statt. Die Mannschaften können durch ihre Teilnahme bei der Champions-League viel Geld einnehmen.