Der Schauspieler Ray Liotta ist gestorben. Er wurde 67 Jahre alt. Noch ist unbekannt, was die Ursache für seinen Tod ist. Ray Liotta befand sich gerade in der Dominikanischen Republik, wo er an einem Film-Dreh mitwirkte.

Ray Liotta spielte in zahlreichen Filmen und Serien mit. Besonders bekannt ist Ray Liotta für seine Rolle im Gangster-Film „Goodfellas“ aus dem Jahr 1990.

Im Jahr 2004 erhielt er für seine Rolle in der Serie „Emergency Room“ den Emmy für die beste Gast-Rolle in einer Fernseh-Serie. Die Emmy’s sind sehr wichtige Auszeichnungen im Bereich von Fernseh-Serien.